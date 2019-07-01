Петербуржец погиб в ночном пожаре в Невском районе

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-01T15:19:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночной пожар унес жизнь петербуржца. Около трех часов ночи 1 июля в одной из квартир в доме 24, корпус 2, на улице Подвойского в Невском районе города произошло возгорание. Когда огонь начал «пожирать» комнату, хозяин дома уже спал и не заметил надвигающейся беды. В результате мужчина умер, отравившись угарным газом.

- На фото отчетливо просматривается очаговый конус на стене в районе расположения уничтоженного огнем кресла, также учитывая, что на трельяже имеется пепельница и рядом лежат окурки, то в данном случае пожар произошел в результате воздействия малоколорийного источника зажигания (тлеющего табачного изделия) на горючие материалы кресла, - выдвинул версию петербуржец в комментариях в социальных сетях.

Также, рассматривая фотографии с места пожара, горожане предположили, что возгорание началось из-за короткого замыкания в розетке. Однако официальной версии от пожарной службы еще не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU