2019-07-01T15:45:28+03:00
Происшествия

В Солнечном «Мазда» наехала на открытый люк и легла на крышу

Три человека, в том числе подросток пострадали
Петр КИБЕР
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Под Петербургом иномарка перевернулась на крышу, после того, как колесо попало в открытый люк.Под Петербургом иномарка перевернулась на крышу, после того, как колесо попало в открытый люк.Фото: "КП" Архив
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Любой водитель знает, какими неприятностями может грозит наезд на люк. Если крышка плохо закрыта, то она встает «на дыбы» и корежит днище автомобиля, а если ее вообще нет, то последствия бывают еще более печальными. Так, в Курортном районе иномарка совершила головокружительный переворот после такого инцидента.

- В 10:20 на улице Танкистов в поселке Солнечное-2 автомобиль «Мазда СХ-7» совершил наезд на открытый люк и опрокинулся на крышу, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В машине в этот момент кроме водителя 1960 года рождения находилась пассажирка и 17-летний юноша. Ему повезло больше всех - молодой человек отделался лишь ушибами, а вот оба взрослых человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Напомним, что в последнее время в Петербурге все чаще и чаще воруют крышки люков. Злоумышленники сдают их в пункты приема металла, а страдают от этого простые горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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