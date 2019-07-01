2019-07-01T15:49:29+03:00
Общество

Взрыв машины и крики: Петербуржцы испугались съемок фильма в Приморском районе

Киношники устроили взрыв рядом с жилым комплексом на Комендантском проспекте
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы испугались взрыва во время съемок фильмаПетербуржцы испугались взрыва во время съемок фильмаФото: СОЦСЕТИ
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Накануне в воскресение, 30 июня, жители отдаленной части Приморского района Петербурга на Комендантском проспекте услышали сначала звук взрыва, выглянули в окна и увидели пылающую машину. Автомобиль горел мощным пламенем, а рядом с ним без движения лежал человек. Сцена, прямо, из настоящего боевика. Так все оно и было.

- На еще не сданном участке Комендантского проспекта, рядом с жилым комплексом «Legenda» снимали кино, - рассказали в социальной сети «ВКонтакте» местные жители.

Днем в воскресение петербуржцы собрались на строящейся части проспекта и внимательно наблюдали за съемочным процессом.

После крика «Начали» актеры стали играть: один изображал полицейского с пистолетом, второй напротив него с поднятыми руками медленно шел прям на дуло. И, вдруг, громкий взрыв. Один из актеров упал «замертво». Сзади него взорвалась и загорелась машина. Мощное кинематографичное пламя потушили буквально через несколько минут. Специально для этого на съемочной площадке находилась машина спасателей.

Что именно за проект разворачивался на их глазах, пока что не известно. Но сюжет будущей картины или сериала поразил горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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