Лидер баскетбольного «Зенита» Сергей Карасев покинул клуб

СЕГОДНЯ 17:14 2019-07-01T17:14:19+03:00

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Петербургский «Зенит» лишился одного из своих лидеров. Но поклонники футбола могут не хвататься за сердце, ведь речь идет о баскетбольном клубе. А вот болельщикам этого динамичного спорта можно и пригорюниться, ведь команду покинул нападающий Сергей Карасев.

- «Зенит» благодарит Сергея за все проведённые вместе сезоны и желает удачи в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.

Причин, по которым форвард перешел в подмосковные «Химки» никто не называет, но по ходу сезона в «Зените» сменился тренер. До конца декабря 2018 года рулевым коллектива с берегов Невы, был Василий Карасев - отец Сергея. Вероятно, что с новым тренером петербуржцев Жоаном Плазой игрок просто не сработался. Не последней причиной стали и частые травмы баскетболиста.

Напомним, что Сергей Карасев, как и его отец, родился в Северной столицы. Карьеру игрок начал в 2008 году в подмосковном «Триумфе». С 2013 по 2016 годы играл в НБА за разные клубы. В 2016-м перешел в «Зенит».

С командой Сергей провел три сезона, дважды завоевав бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU