2019-07-01T17:14:19+03:00
Спорт

Лидер баскетбольного «Зенита» Сергей Карасев покинул клуб

В новом сезоне нападающий будет защищать цвета подмосковных «Химок»
Петр КИБЕР
Поделиться:
Сергей Карасев покинул "Зенит" и будет выступать за "Химки". Фото: БК "Зенит"Сергей Карасев покинул "Зенит" и будет выступать за "Химки". Фото: БК "Зенит"
Изменить размер текста:

Петербургский «Зенит» лишился одного из своих лидеров. Но поклонники футбола могут не хвататься за сердце, ведь речь идет о баскетбольном клубе. А вот болельщикам этого динамичного спорта можно и пригорюниться, ведь команду покинул нападающий Сергей Карасев.

- «Зенит» благодарит Сергея за все проведённые вместе сезоны и желает удачи в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.

Причин, по которым форвард перешел в подмосковные «Химки» никто не называет, но по ходу сезона в «Зените» сменился тренер. До конца декабря 2018 года рулевым коллектива с берегов Невы, был Василий Карасев - отец Сергея. Вероятно, что с новым тренером петербуржцев Жоаном Плазой игрок просто не сработался. Не последней причиной стали и частые травмы баскетболиста.

Напомним, что Сергей Карасев, как и его отец, родился в Северной столицы. Карьеру игрок начал в 2008 году в подмосковном «Триумфе». С 2013 по 2016 годы играл в НБА за разные клубы. В 2016-м перешел в «Зенит».

С командой Сергей провел три сезона, дважды завоевав бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Взрыв машины и крики: Петербуржцы испугались съемок фильма в Приморском районе
В Солнечном «Мазда» наехала на открытый люк и легла на крышу
Петербуржец погиб в ночном пожаре в Невском районе
Из-за ремонта и строительства новых съездов, с июля движение на ЗСД будет ограничено
На улице Партизана Германа горит квартира на 8-м этаже жилого дома
Рецидивист отправится на скамью подсудимых за сексуальное насилие над петербургскими школьницами
12-летняя петербурженка выпила на спор самогона и попала в реанимацию
В Петербурге могут обустроить четыре водоема для безопасного купания
Записки, найденные во время реставрации Банковского моста, соберут в экспозицию
Пятилетний малыш выжил после падения с 8-го этажа в Сестрорецке
30 человек отравились шавермой в Калининском районе Петербурга
Петербуржцы показали подросшего птенца лебедя и его идеального отца из Гатчинского парка
Из-за ДТП на Васильевском острове встали трамваи
Пожарные спасли голую девушку из ночного пожара в центре Петербурга
Июль в Петербурге начнется с жары и грозы
Вестибюль метро «Академическая» открылся после капитального ремонта