2019-07-01T21:23:43+03:00
Общество

Смольный объявил конкурс на проект планировки территории перегона метро «Улица Дыбенко» - «Кудрово»

Работы оценены в 11,6 миллионов рублей
Петр КИБЕР
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Метро в "Кудрово" появится не раньше 2025 года.Метро в "Кудрово" появится не раньше 2025 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга объявил конкурс на разработку проекта планировки территории (ППТ) участка четвертой линии метро от «Улицы Дыбенко» до «Кудрово». Работы оценили в 11,6 миллионов рублей.

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- Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта: «Строительство Лахтинско-Правобережной линии в пределах административной границы Санкт-Петербурга», - сообщается в тексте заявки, размещенной на сайте госзакупок.

Последнее важно, так как часть линии пройдет уже по территории Ленинградской области. Вероятно, что проектированием этой части продолжения подземки займутся власти 47 региона.

Максимальная цена, которую КРТИ готов заплатить победителю торгов - 11,57 миллиона рублей. Срок выполнения - до октября 2020 года.

Напомним, что метро «Кудрово» должны открыть в 2025 году, а недавно было объявлено о выборе модели финансирования для строительства трамвайной ветки от «Улицы Дыбенко», через Кудрово, до торгового комплекса МЕГА.

А еще от метро до Кудрово может появиться канатная дорога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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