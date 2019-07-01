В Петербурге ищут новых хозяев «метростроительной» кошке и ее котятам

СЕГОДНЯ 18:41 2019-07-01T21:23:30+03:00

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Все петербуржцы, а в особенности жители Купчино, ждут 1 сентября. К этой дате должны открыться три станции Фрунзенского радиуса. Сейчас на «Проспекте Славы», «Дунайской» и «Шушарах» («Южной») идут активные работы по отделке и монтажу конструкций. А сами метростроевцы параллельно ищут хозяев любимице - кошке, живущей на стройплощадке.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. «Академическая» открылась, Фрунзенский радиус почти готов. Но в январе обещают закрыть на год «Маяковскую» и «Московскую» 00:00 00:00

- Минутка мимишности. На площадке шахты 624 живет кошачье семейство. Мама, как и полагается, ловит мышей, а ее детки с ними с удовольствием играют. И все это в окружении машин и людей, прямо на стройке, - сообщается на странице петербургского «Метростроя» «ВКонтакте».

"Метрострой" ищет новых хозяев кошке и котятам с "Проспекта Славы". Видео: ВК "Метрострой. История петербургского метро"

Впрочем, уже скоро расположенную у будущей станции «Проспект Славы» стройплощадку уберут, а кошке с котятами придется искать новое жилье. Это беспокоит суровых строителей, которые душой прикипели к пушистым питомцам. Чтобы животные не остались на улице с наступлением осени, «Метрострой» обращается к небезразличным петербуржцам и предлагает взять к себе домой четвероногого друга.

ИСТОЧНИК KP.RU