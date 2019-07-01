2019-07-01T20:30:12+03:00
Происшествия

На Искровском проспекте «Лада» лоб в лоб столкнулась с рейсовым автобусом

В аварии пострадали четыре человека
Петр КИБЕР
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На Искровском проспекте "Лада" в лобовую сошлась с автобусом. Фото: vk.com/spb_todayНа Искровском проспекте "Лада" в лобовую сошлась с автобусом. Фото: vk.com/spb_today
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Лобовое столкновение осложнило проезд вечером понедельника по Искровскому проспекту. Здесь, на перекрестке с улицей Шотмана лоб в лоб сошлись рейсовый автобус и «Лада Ларгус». В легковушке, по словам очевидцев аварии, ехали четверо. Всем им понадобилась помощь врачей.

- «Лада» поворачивала с улицы Шотмана, на скорости запрыгнула на поребрик чуть не сбив 2 женщин и парня на остановке. Съехала на дорогу и влетела в лоб автобусу, - пишут свидетели столкновения в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сразу после аварии на помощь застрявшим в легковушке людям бросились случайные прохожие и водители проезжавших мимо автомобилей. По их словам, у водителя «Лады» и одного из пассажиров были признаки опьянения.

Им помогли выбраться из разбитого авто. А двоих женщин не стали трогать до приезда спасателей. Что стало причиной ДТП, станет известно после полицейского разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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