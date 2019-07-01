На Искровском проспекте «Лада» лоб в лоб столкнулась с рейсовым автобусом

СЕГОДНЯ 20:30 2019-07-01T20:30:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Лобовое столкновение осложнило проезд вечером понедельника по Искровскому проспекту. Здесь, на перекрестке с улицей Шотмана лоб в лоб сошлись рейсовый автобус и «Лада Ларгус». В легковушке, по словам очевидцев аварии, ехали четверо. Всем им понадобилась помощь врачей.

- «Лада» поворачивала с улицы Шотмана, на скорости запрыгнула на поребрик чуть не сбив 2 женщин и парня на остановке. Съехала на дорогу и влетела в лоб автобусу, - пишут свидетели столкновения в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сразу после аварии на помощь застрявшим в легковушке людям бросились случайные прохожие и водители проезжавших мимо автомобилей. По их словам, у водителя «Лады» и одного из пассажиров были признаки опьянения.

Им помогли выбраться из разбитого авто. А двоих женщин не стали трогать до приезда спасателей. Что стало причиной ДТП, станет известно после полицейского разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU