На открывшейся после ремонта «Академической» в первый же день сломался эскалатор

СЕГОДНЯ 21:32 2019-07-01T21:35:40+03:00

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Только сегодня утром после 11-месячного ремонта с помпой была открыта станция метро «Академическая», а уже к вечеру 1 июля возникли первые проблемы. о внезапной неисправности одного из эскалаторов в соцсетях написали пассажиры подземки.

- Эскалатор на спуск не проработал и дня, сломался, - сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, есть вероятность, что один из четырех механизмов просто отключили, однако произошло это в не самый удачный момент. Около 20:45, когда самодвижущиеся ступеньки вдруг остановились, на станции был вечерний час пик. Многие жители Калининского района только возвращались домой. Не меньше людей хотели и попасть в подземку.

Из-за остановки эскалатора в верхнем вестибюле «Академической» собралась небольшая людская пробка. При этом сами петербуржцы не унывают и верят, что все будет хорошо.

- Не беспокойтесь. Оборудование новое. За неделю отладят и заработает, - пишут пользователи в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU