2019-07-01T21:35:40+03:00
Происшествия

На открывшейся после ремонта «Академической» в первый же день сломался эскалатор

О проблеме в соцсетях сообщили пассажиры подземки
Петр КИБЕР
Поделиться:
На отремонтированной "Академической" возникли проблемы с эскалатором. Фото: vk.com/spb_todayНа отремонтированной "Академической" возникли проблемы с эскалатором. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Только сегодня утром после 11-месячного ремонта с помпой была открыта станция метро «Академическая», а уже к вечеру 1 июля возникли первые проблемы. о внезапной неисправности одного из эскалаторов в соцсетях написали пассажиры подземки.

- Эскалатор на спуск не проработал и дня, сломался, - сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, есть вероятность, что один из четырех механизмов просто отключили, однако произошло это в не самый удачный момент. Около 20:45, когда самодвижущиеся ступеньки вдруг остановились, на станции был вечерний час пик. Многие жители Калининского района только возвращались домой. Не меньше людей хотели и попасть в подземку.

Из-за остановки эскалатора в верхнем вестибюле «Академической» собралась небольшая людская пробка. При этом сами петербуржцы не унывают и верят, что все будет хорошо.

- Не беспокойтесь. Оборудование новое. За неделю отладят и заработает, - пишут пользователи в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС предупреждает от ливнях, грозе и сильном ветре во вторник
На Искровском проспекте «Лада» лоб в лоб столкнулась с рейсовым автобусом
«Зенит» разрывает контракт с Клаудио Маркизио
В Петербурге ищут новых хозяев «метростроительной» кошке и ее котятам
Смольный объявил конкурс на проект планировки территории перегона метро «Улица Дыбенко» - «Кудрово»
Пьяный житель Гатчины грозил усыпить лысого Мишу
Лидер баскетбольного «Зенита» Сергей Карасев покинул клуб
Взрыв машины и крики: Петербуржцы испугались съемок фильма в Приморском районе
В Солнечном «Мазда» наехала на открытый люк и легла на крышу
Петербуржец погиб в ночном пожаре в Невском районе
Из-за ремонта и строительства новых съездов, с июля движение на ЗСД будет ограничено
На улице Партизана Германа горит квартира на 8-м этаже жилого дома
Рецидивист отправится на скамью подсудимых за сексуальное насилие над петербургскими школьницами
12-летняя петербурженка выпила на спор самогона и попала в реанимацию
В Петербурге могут обустроить четыре водоема для безопасного купания
Записки, найденные во время реставрации Банковского моста, соберут в экспозицию
Пятилетний малыш выжил после падения с 8-го этажа в Сестрорецке
30 человек отравились шавермой в Калининском районе Петербурга
Петербуржцы показали подросшего птенца лебедя и его идеального отца из Гатчинского парка
Из-за ДТП на Васильевском острове встали трамваи
Пожарные спасли голую девушку из ночного пожара в центре Петербурга
Июль в Петербурге начнется с жары и грозы
Вестибюль метро «Академическая» открылся после капитального ремонта