Погода на 2 июля в Петербурге: Дожди, ливни и грозы

СЕГОДНЯ 07:38 2019-07-02T07:38:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Облачная с прояснениями погода ожидает сегодня во вторник, 2 июля, жителей и гостей Петербурга. Душная жара в городе спала, на смену ей пришла другая духота. За чет высокой влажности перед дождями, в Северной столице хоть и прохладно, но все же воздух тяжеловат. Освежит горожан во вторник порывистый предгрозовой ветер.

- Ночью температура воздуха в Петербурге держалась на уровне 14-16 градусов выше нуля. Днем 2 июля потеплеет до 19-21 градуса. Сегодня снова ожидаются дожди, ливни и грозы, но кратковременные, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Синоптики прогнозируют, что дождливая погода в Петербурге задержится, как минимум, до середины рабочей недели. При этом в городе начнет постепенно холодать: в среду, 3 июля, в Северной столице ожидается до 16-18 градусов, а в четверг, 4 июля, температура опустится до 15-17 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU