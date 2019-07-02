2019-07-02T08:20:25+03:00
Происшествия

Ночью в Калининском районе сгорела крыша здания рядом с СТО

Проходящие мимо очевидцы решили, что пожар разгорелся в автосервисе [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Ночью на Арсенальной улице загорелась крыша заброшенного зданияНочью на Арсенальной улице загорелась крыша заброшенного зданияФото: Артем КИЛЬКИН
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В ночь на 2 июля в Петербурге произошел пожар. На Арсенальной улице проходящие мимо горожане увидели высокий столб пламени, поднимающийся вверх над всеми стоящими рядом зданиями. Полыхало серьезно, и очевидцы вызвали на помощь спасателей. В первую очередь прохожие решили, что пожар начался в здании автосервиса.

В Петербурге ночью сгорела крыша здания рядом с автосервисом .

- Этот пожар не имеет никакого отношения к автосервису. Загорелся соседний кусок рыши при его ремонте, - пояснили очевидцы.

По данным МЧС Петербурга, сообщение о пожаре поступило около часа ночи. Спасатели незамедлительно выехали на место по адресу дом 2 по Арсенальной улице в Калининском районе. Прибыв на место, пожарные увидели, что полыхает кровля на двухэтажном нежилом, заброшенном здании, которое примыкает к автосервису.

Пожар потушили быстро, в течение 20 минут. Загореться успела только крыша на площади около шести квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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