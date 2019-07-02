СЕГОДНЯ 08:43 2019-07-02T08:43:57+03:00

В Петербурге пожарные всю ночь тушили два дачных дома Фото: скрин с видео

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Ночью 2 июля в Петербурге произошел мощный пожар. В садоводстве Дони, которое находится в Пушкинском районе, всего в нескольких минутах езды от города, до самого утра полыхали жилые дома. Пламя и большой шлейф черного дыма было видно даже с Киевского шоссе.

Два дачных дома сгорели ночью в Пушкинском районе Петербурга .

Как начался пожар, пока что не известно. Свидетелей этого ЧП нет. По данным МЧС, сообщение на телефон экстренной службы поступило в половину второго ночи.

- Проезжал мимо, пожарных еще не было, - отметил в два часа ночи в социальной сети очевидец.

Бороться с огнем спасателям пришлось долго и усиленно. Когда они приехали на место ЧП, то увидели два полыхающих дома: один одноэтажный размером 8 на 8 метров, второй – двухэтажный площадью 10 на 10 метров. Оба построены из бруса, поэтому горели очень сильно.

Для тушения пожара в садоводство пригнали три машины МЧС и 15 человек спасателей. Дома горели по всей площади, поэтому потушить их удалось только к пяти часам утра.

Причины возникновения пожара еще предстоит установить. Сообщений о пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU