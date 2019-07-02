2019-07-02T09:09:17+03:00
Общество

В двух районах Петербурга пройдут испытания теплосетей

Гидравлические проверки затронут Калининский и Красногвардейский районы города
Лилия КОЗЛОВА
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"Теплосеть" проведет гидравлические испытания в Калининском и Красногвардейском районах Петербурга"Теплосеть" проведет гидравлические испытания в Калининском и Красногвардейском районах ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН
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Во вторник, 2 июля, в Петербурге продолжатся гидравлические испытания теплосетей, которые необходимы для того, чтобы подготовить трубопроводы к будущему зимнему отопительному сезону и избежать возможных коммунальных аварий. Сегодня специалисты «Теплосети» займутся Калининским и Красногвардейскими районами города.

- В Калининском районе специалисты проверят теплосети, которые проходят по улицам Жукова, Лабораторная, проспектам Кондратьевский, Мечникова, Пискаревский и Полюстровский. В Красногвардейском районе воду пустят по трубам, которые проходят по Бестужевской улице, шоссе Революции, проспектам Пискаревский, Энергетиков, Среднеохтинский и Полюстровский, - сообщила пресс-служба «Теплосети».

Во время гидравлических испытаний, сотрудники компании советуют держаться подальше от потенциально опасных мест. Кроме того, если где-то прорвет трубу и вода выльется наружу, то это место лучше всего обходить стороной. Вода, которую подают в трубы во время проверок, не горячая – всего 40 градусов. Однако она может размыть грунт и есть опасность провалов в асфальте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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