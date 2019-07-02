2019-07-02T09:44:13+03:00
Общество

На строительной площадке нефтеналивного терминала обнаружили 155 боеприпасов времен ВОВ

Во время раскопок рабочие нашли целый арсенал минометных снарядов
Лилия КОЗЛОВА
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Во время земляных работ в Петербурге нашли 155 снарядовВо время земляных работ в Петербурге нашли 155 снарядовФото: Александр ГЛУЗ
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Война прошла уже больше 70 лет назад, а ее отголоски до сих пор слышны и видны повсюду. Так, накануне, 1 июля, во время земляных работ была обнаружена внушительная находка – целый арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

- Около 16:30 часов 1 июля во время земляных работ на строительной площадке нефтеналивного терминала в районе дома 41 по Пулковскому шоссе в Московском районе рабочие нашли боеприпасы, - рассказали в МЧС Петербурга.

Найдено было 155 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Причем, среди них 133 штуки – минометные снаряды 82 мм калибра и 22 снаряда калибра 120 миллиметров. Не уточняется, имели ли снаряды боевой запал. Однако минувшей ночью боеприпасы вывезены для дальнейшей утилизации группой разминирования Западного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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