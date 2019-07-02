2019-07-02T09:44:50+03:00
Общество

Компания Л1 инициировала присвоение имени скверу на проспекте Просвещения

Его назвали в честь легендарного ленинградского художника Владимира Коношевича
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Сквер находится напротив нашего жилого комплекса «Лондон Парк». Фото Компании Л1.Сквер находится напротив нашего жилого комплекса «Лондон Парк». Фото Компании Л1.
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26 июня Топонимической комиссией Санкт-Петербурга было принято решение о присвоении скверу на проспекте Просвещения от улицы Кустодиева до улицы Руднева имени художника Владимира Михайловича Конашевича. Запрос был сделан Компанией Л1 еще в ноябре 2018 года.

- Этот благоустроенный сквер находится напротив нашего жилого комплекса «Лондон Парк», - рассказывает руководитель Компании Л1 Павел Андреев. – И нам хотелось в целях просвещения жителей и создания благоприятной среды назвать его Кустодиевским (наиболее протяженная его граница проходит как раз по одноименной улице). Топонимическая комиссия предложила увековечить имя ленинградского художника Владимира Конашевича. Мы, конечно, их поддержали. Кроме того, это как бы связывает между собой и улицы Руднева и Кустодиева, так как замечательный архитектор и эти талантливые художники вместе работали над созданием неповторимого ансамбля Марсова поля. Вообще, мы нередко инициируем события, посвященные истории города: проводим конкурсы, публикуем материалы в социальных сетях. Для нас важна связь времен и сохранение эстетики нашего прекрасного города».

СПРАВКА

Владимир Михайлович Конашевич (1888-1963) – российский художник, график, доктор искусствоведения, один из известнейших мастеров советской книжной иллюстрации. Автор классических иллюстраций к произведениям Самуила Маршака, Корнея Чуковского и многих других. Пережил всю блокаду в Ленинграде, проводил выставки. С 1918 по 1926 год занимал должность помощника хранителя Павловского дворца-музея. Теперь его именем назван ранее безымянный сквер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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