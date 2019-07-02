Движение по трассе «Сортавала» полностью перекрыто

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-02T12:13:56+03:00

Когда будет открыта дорога, пока не известно

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Автомобилистам и дальнобойщикам, отправляющимся в Приозерск в Ленобласти, с утра вторника, 2 июля, придется постоять в долгой пробке. С 8:30 движение транспорта на федеральной автомобильной дороге А-121, которая именуется «Сортавала», полностью перекрыто.

- На 130 километре трассы «Сортавала», которая идет от Петербурга до Сортавалы и далее до трассы «Кола» полностью перекрыто движение, - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отмечается, что трасса перекрыта сотрудниками РЖД, которые проводят в том месте аварийно-восстановительные работы на железнодорожном переезде. Однако в самом РЖД заявили, что никаких работ в этом месте их сотрудники не проводят.

В связи с этим, автомобилистам, направляющимся в том направлении, либо придется постоять в пробке, либо воспользоваться объездом, который организован через улицу Чапаева в городе Приозерске.

Также напомним, что со вчерашнего дня, 1 июля, закрылась часть Западного скоростного диаметра (ЗСД). В течение месяца здесь будут проводиться плановые работы по восстановлению дорожного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU