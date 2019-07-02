Петербурженка сняла с девочки порчу и украшений на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-02T10:33:41+03:00

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В Петербурге жертвой гадалки-мошенницы стала очередная доверчивая женщина. Утром во вторник, 2 июля, 46-летняя жительница Красногвардейского района Северной столицы обратилась в полицию и рассказала о своем горе. Женщина в один миг лишилась почти полмиллиона рублей, поверив в порчу на своей дочери.

- Накануне, 1 июля, 46-летняя петербурженка встретила во дворе дома 15 на улице Антонова-Овсиенко неизвестную женщину. Та ее заболтала и втерлась быстро в доверие, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Неизвестная женщина, как говорится, села на уши своей новой знакомой и стала ее уверять в том, что на ее 15-летней дочери наложена порча. Петербурженка в эти россказни поверила и испугалась. Решив, что срочно надо спасать подростка, побежала домой, всучила девочки ювелирные украшения и отправила отдавать богатство неизвестной «гадалке».

Спустя только день женщина поняла, что ни с какой порчей пропажа ювелирных изделий ей не помогла и обратилась в полицию. В итоге петербурженка лишилась 423 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU