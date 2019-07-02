СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-02T12:23:47+03:00

Водитель на ВАЗ без госномеров въехал в стену дома в Ленобласти и умер Фото: скрин с видео

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В Ленинградской области накануне, 1 июля, произошло странное ДТП. В тихой деревне под названием Сандела, которая находится в Суховском сельском поселении Кировского района, водитель на отечественном автомобиле погиб, врезавшись в стену двухэтажного дома. Трагедия произошла около семи часов вечера.

В Ленобласти мужчина на ВАЗ врезался в стену и умер.

- В деревне Сандела произошла авария. Мужчина 64 лет врезался в стену одного из домов на отечественном автомобиле ВАЗ-21043. Примечательно, что на машине не было государственных номеров, поэтому сразу определить, кому принадлежит авто, стало затруднительным, - сообщили в главном управлении ГИБДД Петербурга и Ленобласти.

После удара, водитель сразу же умер. По версии сотрудников дорожной инспекции, мужчина ехал по дороге и свернул с нее, врезавшись в препятствие. Стоит отметить, что рядом с местом ДТП нет асфальтированной дороги, а между тропой и домом зеленая зона с высокой травой. В связи с этим в социальных сетях комментаторы стали выдвигать версию о том, что мужчина умер не от столкновения, а проблем со здоровьем, например, сердцем.

ИСТОЧНИК KP.RU