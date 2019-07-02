Строительную площадку на проспекте Ветеранов затянуло черным дымом

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-02T12:59:39+03:00

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Гигантское облако черного дыма окутало часть Красносельского района в Петербурге утром во вторник, 2 июля. Местные жители в ужасе выглядывали в окна и не видели неба. Дым тянулся со стороны проспекта Ветеранов, где на одной из строительных площадок жилого комплекса «Солнечный Город» произошел пожар.

Пожар на стройплощадке на проспекте Ветеранов в Петербурге .

- Похоже, что горят строительные вагончики на стройке. Приехала одна пожарная машина, пока ездит кругами, не может туда подъехать, - рассказал в сети очевидец происходящего.

- Это хорошо, что не ночью горит, вообще бы не проехали через эти улочки забитые припаркованными машинами, - посетовал другой петербуржец.

Сообщение о пожаре на телефон экстренных служб поступило в 10:17 утра. Прибывшие на место пожара спасатели увидели, что огонь поглотил около 50 квадратных метров первого этажа строящегося дома 173, корпус 5 на проспекте Ветеранов. Черный едкий дым, который закрыл все небо, образовался из-за горящего мусора, в том числе, горела фура с пенопластом.

Боролись с огнем восемь пожарных и две спецмашины. К 11 часам утра пожар был уже потушен. Сообщений о пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU