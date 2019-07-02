«Станция дога Рамзеса»: Петербуржцы рассказали о сказочном дворе на окраине города

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-02T13:42:18+03:00

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«Двор дога Рамзеса» - это целый сказочный мир, который появился еще в 1980-х годах в Кировском районе Петербурга. Он располагался между домами на улице Зины Портновой. Сейчас от него осталась только памятная табличка, но когда-то целые поколения детей росли среди этого чуда, писали письма Рамзесу и до сих пор вспоминают о нем со светлой грустью.

- На этой детской площадке все было необычно, а появилась она благодаря доброму сердцу и золотым рукам удивительного человека, - передает воспоминания газета «Петербургский дневник» петербурженки Елены Соколовой, которая застала двор во всей красе. Тогда ей было 12 лет.

Во дворе было все: теремок, яхта, Мойдодыр и даже кинотеатрФото: СОЦСЕТИ

Построил сказку для детей Аркадий Канцепольский, который родился еще до блокады в Ленинграде. Мужчина потерял во время войны родителей, попал в детский дом. Спустя годы попал в Союзгосцирк, исполнял юмористические номера. А когда в конце 1970-х вышел на пенсию, то поселился на улице Зины Портновой. Вместе с супругой он завел большого немецкого дога, которого назвали Рамзес. Аркадия прозвали добрым волшебником, а двор оброс городскими легендами.

Аркадий смастерил своими руками расписные сани, в которые запрягал Рамзеса и катал по двору местных ребятишек. Позже он построил на месте кучи мусора резной теремок для хранения саней, на котором были нарисованы хозяин теремка Рамзес, играющий на гитаре. С этого дома все и пошло. Вскоре сарай для хранения саней превратился в «Крепость Кота в сапогах», рядом с ней Аркадий соорудил ветряную мельницу с гирляндами огоньков на крыльях, карусель с сиденьями-собачками и ракетой по центру.

Позже там же появилась настоящая Баба Яга и домик на курьих ножках, яхта капитана Врунгеля «Беда» и даже Мододыр, в котором можно было помыть руки. В чудесном городе был даже маленький кинотеатр на двенадцать мест, где малыши могли посмотреть диафильмы, а также песочницы, клумбы – все для детей.

Эта памятная табличка все, что осталось от сказочного двораФото: СОЦСЕТИ

В этом дворе выросло не одно поколение детей. Но в один момент сказка закончилась после смерти Аркадия Канцепольского в 2003 году. Еще при жизни предвидя такую судьбу, Аркадий пытался пристроить свой «сказочный городок» – в больницу или детский сад. Но никто не брался перевезти площадку. В итоге ее снесли и, расширив тротуары, сделали на этом месте парковку. От былого чуда осталась только памятная табличка на дереве.

ИСТОЧНИК KP.RU