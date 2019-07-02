С улицы Рубинштейна выселили незаконное кафе
Жители улицы Рубинштейна могут отмечать маленький праздник. На их улице, известной как самая барная в Петербурге, исчезло одно заведение. В доме номер 10 со 2 июля более не работает кафе. Закрыть точку общепита помогли сотрудники городского комитета по по контролю за имуществом.
- Кафе занимало помещение площадью 40 квадратных метров, расположенное на первом этаже дома. Разрешающие документы на аренду отсутствовали, - сообщает пресс-служба комитета.
Договор на использование помещения раньше у арендаторов был, но его расторгли еще месяц назад. С этого момента коммерсантам было предложено съехать.
В итоге кафе закрылось, а сегодня сотрудники комитета освободили помещение от оставшегося имущества. Но радоваться местными жителям рано, ведь вскоре здесь может появиться новый арендатор. Хорошее место в центре Петребурга долго пустовать не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU