2019-07-02T14:32:42+03:00
Происшествия

Любительница морепродуктов из Россельхознадзора получила три уголовных дела

40-летняя петербурженка забирала рыбу себе домой под видом проверки
Лилия КОЗЛОВА
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На любительницу рыбы из Россельхознадзора возбудили три уголовных делаНа любительницу рыбы из Россельхознадзора возбудили три уголовных делаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге хитрая сотрудница Россельхознадзора прекрасно питалась дарами моря за счет надзорной службы. Женщина пользовалась своим положением и выносила с работы рыбу, якобы, на проверку. На самом деле петербурженка приносила все домой и с аппетитом съедала. Но все тайное становится явным и во вторник, 2 июня, против любительницы вкусно покушать возбудили три уголовных дела.

- 40-летняя жительница Ленинградской области, сотрудница Россельхознадзора, используя служебное положение в 2016 году и составляла фиктивные документы. По ним она выносила морепродукты с территории порта, якобы, для проведения исследований, - рассказали в управлении на транспорте МВД по СЗФО.

Выяснилось, что рыба не «доплывала» лаборатории, а отправлялась домой к представительнице службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Сейчас в отношении женщины возбуждено три уголовных дело за злоупотребление должностными полномочиями. Были ли еще подобные случаи в ее практике, сейчас выясняют правоохранители. За желание бесплатно и вкусно поесть женщине грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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