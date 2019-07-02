Двоих мигрантов насмерть раздавило бетонной плитой в биотуалете на петербургской стройке

СЕГОДНЯ 15:06 2019-07-02T15:06:38+03:00

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В Петербурге во вторник, 2 июня, осудили 31-летнего Олега Звягинцева, мастера строительно-монтажных работ, по вине которого на строительной площадке погибли два работника, а еще один попал в больницу в тяжелом состоянии. Произошло это из-за нарушения правил безопасности на объекте.

- Трагедия произошла 21 декабря 2018 года на строительной площадке, которая находилась на 1-м Предпортовом проезде, дом 11. Под руководством Звягинцева были неудовлетворительно организованы строительные работы. В том числе отсутствовало надежное крепление конструкции опалубки стены, которая и стала смертельной, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме того, когда мастер замечал какие-то ошибки и нарушения, то просто махал на это рукой и никакие меры не применял. В итоге это все закончилось плачевно.

Во время строительных работ по демонтажу и монтажу опалубки стен на девятом этаже, рухнула бетонная плита прямо на биотуалеты, которые стояли внизу здания. В тот момент в них находились трое рабочих. В результате, двоих раздавило насмерть, третий выжил, но получил очень тяжелые травмы.

Во время суда Звягинцев согласился с предъявленными ему обвинениями. При этом мастер избежал реальной тюрьмы. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно и запретили занимать руководящие должности при осуществлении ремонтно-строительных работ на срок 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU