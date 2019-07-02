2019-07-02T15:21:58+03:00
Общество

ГАТИ остановила незаконные работы на Наличной улице

Вместе с прокладкой водопровода строители решили самовольно расширить проезжую часть
Петр КИБЕР
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ГАТи остановило работы на Наличной улице. Фото: ГАТИГАТи остановило работы на Наличной улице. Фото: ГАТИ
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Не все расширение полезно. Иногда оно просто незаконно. Так, Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга остановила работы на Наличной улице, в ходе которых строители зачем то решили увеличить ширину проезжей части.

- По адресу Наличная улица, 44 был оформлен ордер на производство работ по прокладке водопровода, однако в настоящее время выполняются самовольные работы по уширению проезжей части, - говорится в сообщении пресс-службы ГАТИ.

Учитывая, что расширяют дорогу за счет разделительной полосы с зелеными насаждениями, то благоустройство Петербурга, по мнению чиновников, несомненно, страдает.

В итоге, после заседания представителей ГАТИ, руководства районной администрации и садово-паркового предприятия «Выборгское», было решено всю стройку остановить, а подрядчика обязать сделать «все, как было».

ИСТОЧНИК KP.RU

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