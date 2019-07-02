Городские активисты подключились к муниципальной кампании в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:37 2019-07-02T15:37:09+03:00

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В Петербурге проходит муниципальная избирательная кампания. Вслед за политическими силами к ней подключились и городские активисты, а также сами жители города. Например, жильцы улицы Рубинштейна опубликовали в соцсети призыв с целью познакомить избирателей с кандидатами.

- Наша группа предлагает свой сетевой ресурс для тех, кто собирается баллотироваться кандидатами… Здесь вы сможете представиться своим будущим избирателям и пообщаться, - говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечает «Мойка78», иначе поступили участники сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания», координатор которого Ярослав Костров подал документы в избирком муниципального образования «Смольнинское» и начал собирать деньги на кампанию.

Сейчас инициативных групп в Петербурге можно насчитать уже несколько десятков. Как правило, в депутаты выдвигаются лидеры движений и объединений, которые уже известны горожанам.

Отметим, что муниципальная кампания – это не только голосование и длится она на протяжении двух месяцев. Чтобы стать кандидатом, надо, во-первых, подготовить необходимые документы, а во-вторых, собрать подписи.

ИСТОЧНИК KP.RU