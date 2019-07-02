Роспортребнадзор рассказал петербуржцам, как правильно выбрать и купить хорошее молоко

СЕГОДНЯ 17:54 2019-07-02T17:54:18+03:00

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Люди, жившие еще при СССР, часто вспоминают свое советское прошлое. Например магазины. Хоты выбор товаров в них был невелик, зато не приходилось думать, что выбрать. Молоко - значит молоко. Тем более и качество не подвергалось сомнению. Нынче выбор куда шире, зато купить хороший продукт - задача не из легких.

- На упаковке молока должны быть указаны: состав, дата розлива и срок хранения, объем продукта, пищевая ценность и данные производителя, - сообщает пресс-служба петербургского управления Роспотребнадзора.

Слова про объем сказаны не зря. Многие производители хитрят и наливают в пачку не литр, а 970, 950 или 930 миллилитров. Покупатель должен знать, за что платит деньги.

Кроме этого, сама упаковка не должны быть мятой, иметь следов вскрытия а информация не должна скрываться за наклейками или размытым шрифтом. Храниться молочная продукция должна на специальных охлаждаемых витринах с термометром.

Ну и разумеется, не стоит покупать молоко с уличных лотков и тем более с рук. Подхватить кишечное расстройство от сомнительного продукта - проще простого.

ИСТОЧНИК KP.RU