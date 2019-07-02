2019-07-02T19:31:32+03:00
Происшествия

Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Кола» под Петербургом

Еще как минимум двое серьезно пострадали
Петр КИБЕР
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Два человека погиблии два пострадавли в лобовом ДТП на трассе "Кола". Фото: vk.com/spb_todayДва человека погиблии два пострадавли в лобовом ДТП на трассе "Кола". Фото: vk.com/spb_today
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Смертельное ДТП произошло вечером 2 июля на трассе «Кола» под Петербургом. Около 17:10 на 59 километре шоссе в Кировском районе Ленинградской области лоб в лоб столкнусь кроссовер «Хендэ Крета» и внедорожник «Тойота».

- Водитель «Хендэ» выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с двигавшимся в сторону Волхова автомобилем «Тойота Лэнд Крузер Прадо» с полуприцепом, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Учитывая, что столкновение произошло на полной скорости, последствия аварии были страшными. На месте погибли 20летний водитель «Хендэ» и его 30-летний пассажир. Еще двое человек - женщина 1973 года рождения и молодой человек, ехавшие в машине на заднем сиденье, получили серьезные травмы и были госпитализированы в центральную районную больницу Шлиссельбурга.

Сведений о состоянии людей из «Тойоты» нет. В обстоятельствах смертельного ДТП разбираются сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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