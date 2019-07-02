«Евро Кебаб» заставят заплатить пострадавшим от отравления шавермой

СЕГОДНЯ 21:19 2019-07-02T21:19:44+03:00

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Петербургское управление Роспотребнадзора пообещало не бросить в беде всех пострадавших от отравления шавермой. В ведомстве заявили, что готовы в суде отстаивать права потребителей и помочь взыскать моральный и материальный вред 53 жителям Северной столицы.

- Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу готово выступить в защиту прав потребителей пострадавших в кафе «Евро Кебаб», - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Чтобы претендовать на компенсацию, несчастливым любителям шавермы надо приехать в офис управления на Стремянной улице, 19 в рабочие часы и там оформить заявление. С собой надо иметь паспорт и справку, подтверждающую заболевание сальмонеллезом. Именно эту заразу подцепили петербуржцы, рискнувшие поесть в кафе на проспекте Непокоренных.

Напомним, что инцидент произошел 30 июня. На недомогание массово стали жаловаться жители Калининского района. Уже потом оказалось, что причиной проблем стал чесночный соус, но и без этого в кафе хватало проблем. После массового отравления Роспотребнадзор объявил о проверке всех шаверменных в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU