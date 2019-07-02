Из-за прорыва трубы весь Выборг остался без воды

СЕГОДНЯ 22:18 2019-07-02T22:18:09+03:00

Проблему планируют устранить за четыре часа, а пока горожанам придется потерпеть

Изменить размер текста: A A

Практически весь 80-тысячный Выборг остался без воды вечером 2 июля. Из-за аварии на трубопроводе, в зону отключения водоснабжения попали жилые дома, школы, детсады, больницы и прочие учреждения одного из крупнейших городов Ленинградской области.

- Около 17:00 на водоводе диаметром 600 миллиметров, подающем воду с очистных сооружений, произошла авария. Для устранения необходимо отключение холодного водоснабжения. Подвоз воды организован в социальные объекты. Для жителей по требованию, - сообщает пресс-служба областного «Водоканала».

Известно, что труба была старой. Сама система водоснабжения Выборга построена еще финнами. Резервной магистрали у нее нет. По предварительным прогнозам на ремонт уйдет от четырех часов и больше. По словам заместителя главы администрации Выборгского района Дмитрия Самойленко, специалисты будут работать «до победного конца».

При этом если до завтра вернуть воду в дома выборжан не удастся, то школы и детсады все равно откроются. Им обеспечат подвоз воды. Также снабжением обеспечены больница города и все социальные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU