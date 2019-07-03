2019-07-03T08:09:38+03:00
Происшествия

Ливень и град затопили дороги в Невском районе Петербурга

Трамваи встали в пробку, машины двигались «вплавь» [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Ливень затопил Невский район ПетербургаЛивень затопил Невский район ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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Снова в Петербурге прошел жуткий ливень, который затопил часть города. Накануне вечером, июля, мощный дождь пролился как из сотни ведер в Невском районе Северной столицы, превратив дороги в настоящие реки. Пешеходы по колено мочили ноги, чтобы добраться до дома, автомобили двигались вплавь, а трамваи вовсе встали.

В Петербурге затопило юг города .

- Не хило затопило правый и левый берег Невы в Невском районе. Стоят трамваи на Народной, потоп под Володарским мостом. Град и ливень стеной, - рассказали петербуржцы, попавшие под бушующую стихию.

Град размером с горох Фото: СОЦСЕТИ

Град размером с горохФото: СОЦСЕТИ

Горожане делятся в сети фотографиями града, который выпал размером с горох. В районе «Ломоносовской» выпало такое его количество, что дворы словно покрылись слоем снега.

Град превратился в снег Фото: СОЦСЕТИ

Град превратился в снегФото: СОЦСЕТИ

Причем, надо отметить, что непогода разгулялась в основном на юге Петербурга. Ливни прошлись на Большевиков, Дыбенко. А вот на севере города вообще ни капли, по центру пробежались тучки, но так и не пролились. Ожидаем, что же сегодня преподнесет нам погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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