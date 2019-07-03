Петербуржцев перестанут пускать в театр без чека к билету

СЕГОДНЯ 08:45 2019-07-03T08:45:29+03:00

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Собираясь в театр, музей или на концерт жителям и гостям Петербурга теперь придется проверять не только, взяли ли они с собой билет, но и наличие чека к нему. Обычно люди после покупки проходки на культурное мероприятие выкидывают чек, но теперь без него они рискуют просто не попасть на представление.

Дело в том, что с 1 июля 2019 года вступили в силу дополнительные положения федерального закона 54-ФЗ, которые обязывают бизнесменов отсылать всю информацию с кассовых аппаратов в режиме онлайн. Это коснулось и сферу культуры.

- С 1 июля 2019 года мы обязаны выдавать вам кассовый чек с указанием номера вашего заказа вместе с билетом с информацией о мероприятии. А вы должны сохранять чек и для прохода на мероприятие предъявить и билет на бланке, и чек, - пояснили представители онлайн-кассы «Кассир» изданию «Мойка78».

Получается, что чек становится билетом, а билет просто красивым к нему приложением. И контролеры на входе в театры и музеи больше не имеют права пропускать людей в зал без чека, сколько бы посетители не предъявили билетов.

Но нововведения не коснулись электронных билетов. Для того, чтобы воспользоваться ими можно, как и раньше предъявить на входе распечатку или показать экран телефона с информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU