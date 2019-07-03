Две наглые девушки ограбили пьяного иностранца в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 09:19 2019-07-03T09:19:29+03:00

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Приключения иностранца в Петербурге закончились плачевно. В сети появилось видео, на котором отчетливо видно, как две юные барышни грабят молодого туриста из азиатской страны. Сам парень дать отпор дамам не смог, так как выглядел сильно пьяным. Кадры «развода» иностранца появились в соцсети утром 3 июля.

Две петербурженки ограбили иностранного туриста .

- Проститутки ограбили пьяного иностранца. Скорее всего, познакомились, посидели в баре и вот вам итог. Он же вроде на английском отдайте, говорит, паспорт или документы, - возмутился один из комментаторов видео.

На кадрах отчетливо видно, как ранним утром в одном из петербургских дворов в центре города девушка с пакетом в руках кружит вокруг машины, держа на дистанции пьяного иностранца. Тот пытается забрать у нее свои вещи, но юная леди не подпускает его к ним. Потом она, прячась за машиной, достает из пакета кошелек, из него деньги, кладет их к себе в сумку и кидает пакет к стене, указывая на него парню. Но и на этом все не закончилась. Прибегает вторая подружка, снова хватает пакет и убегает от несчастного туриста.

В итоге иностранец остался без денег, паспорта и подруг. Заявил ли молодой человек уже в полицию, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU