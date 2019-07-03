2019-07-03T09:43:40+03:00
Общество

В двух районах Петербурга 3 июля пройдут испытания теплосетей

Северную столицу готовят к новому отопительному сезону
Лилия КОЗЛОВА
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В Калининском и Выборгском районах Петербурга пройдут гидравлические испытанияВ Калининском и Выборгском районах Петербурга пройдут гидравлические испытанияФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге продолжается подготовка к отопительному сезону 2019-2020 годов. В среду, 3 июля, специалисты «Теплосети» проведут проверку трубопроводов на плотность и прочность в Калининском и Выборгском районах города. Местным жителям следует быть готовым ко всему, так как во время испытаний могут произойти коммунальные аварии.

- Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Данные меры позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры. Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе весенне-летних гидравлических испытаний — это предотвращенные технологические нарушения в системе теплоснабжения нашего города зимой, - пояснили в «Теплосети».

Так, сегодня в зону работ в Калининском районе войдут тепловые сети, которые проходят по улицам: Арсенальная, Минеральная, Комиссара Смирнова, Бобруйская, Ватутина, проспекты Лесной и Кондратьевский, Арсенальная набережная, площадь Ленина. В Выборгском районе испытания пройдут по улицам: Комиссара Смирнова, Выборгская, проспекты Лесной и Большой Сампсониевский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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