Петербуржец устроил массовое ДТП, пытаясь спасти кошку

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-03T10:13:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Добросердечный житель Петербурга в ночь на среду, 3 июля, устроил массовое ДТП, пытаясь спасти кошку. Водитель ехал по дороге в Красногвардейском районе и увидел умирающее животное. Бросив все, побежал ему на помощь. Однако тем самым подставил двух других автомобилистов.

- На Пискаревском проспекте парень увидел, что между второй и третьей полосами движения умирает сбитая кошка. Решительно и неумолимо он принял решение остановиться и бежать ее спасать, - рассказал очевидец в социальной сети.

Несчастное животное спасти не удалосьФото: СОЦСЕТИ

Однако решение водитель принял очень быстро и резко, затормозив прямо на дороге, не перестраиваясь в правую полосу. Только парень не принял во внимание один момент, что в это время за ним ехали еще машины, которые не смогли уйти вправо из-за потока автомобилей и врезались «паровозиком» друг в друга.

В итоге кошку реанимировать не удалось. Несчастное животное скончалось. Водитель-спасатель после сразу уехал, а автомобилисты с побитыми машинами остались разбираться со своей проблемой.

ИСТОЧНИК KP.RU