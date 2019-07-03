2019-07-03T10:32:18+03:00
Дом. Семья

Осиротевшие утята обрели новую семью на Елагином острове

Птенчиков погибшей на петербургской дороге утки пристроили к другому выводку
Лилия КОЗЛОВА
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Утята погибшей утки обрели новую семью на Елагином острове / Фото: Комитет по природопользованию ПетербургаУтята погибшей утки обрели новую семью на Елагином острове / Фото: Комитет по природопользованию Петербурга
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В Петербурге двое маленьких утят, которые трагически потеряли свою маму-утку, обрели новую семью. Малышей подсадили к другому выводку на Елагином острове. Теперь они в хороших лапах и им ничего не угрожает.

- В комитет по природопользованию обратилась петербурженка с двумя утятами, которых она спасла на трассе возле сбитой утки, - рассказали в комитете.

Инспекторы вместе с орнитологом осмотрели птенцов. На вид им всего 5-7 дней. Если бы утята остались на трассе, то точно бы погибли.

- Утки не считают своих детенышей, поэтому могут не заметить подкидышей. Необходимо отвлечь маму-утку едой и в этот момент выпустить утят. Если птенцов не прогонят, они приняты в семью. Если утка начинает нападать на птенцов, их нужно выловить из водоема сачком и искать им другую семью. Кроме того, птенцов может принять к себе утка без утят. Утята зовут маму писком, если какая-либо утка откликается, скорее всего, она их примет, - пояснил орнитолог и посоветовал подсадить утят к другому выводку уток.

Сейчас птенчики уже обрели новую семью. Их выпустили на Елагином острове. Буквально через пару минут птенцы пристроились к местным уткам и отправились с ними в другой конец водоема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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