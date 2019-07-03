Из-за потопа двор на улице Бабушкина превратился в озеро

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-03T10:59:40+03:00

Дворы на улице Бабушкина в Петербурге затопило после ливня Фото: СОЦСЕТИ

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Прошедший минувшим вечером, 2 июля, ливень в Петербурге, мощно затопил Невский район города. Ранее стало известно, что дорога под Володарским мостов превратилась в настоящую реку, по которой еле проезжали автомобили. Но, как оказалось, в некоторых дворах ситуация не лучше. Жители домов на улице Бабушкина утром 3 июля пожаловались на то, что из парадных невозможно выйти, потому что вокруг появился настоящий пруд.

- Потоп на улице Бабушкина у домов 90-92. Службы не работают, - пожаловались местные жители.

Горожане предположили, что потом случился из-за засоренных ливневок и канализаций, которые не пропускают воду.

- Управляющая компания должна вовремя отслеживать подобные проблемы. И если проблема не в забитой решетке ливнестока, то незамедлительно подавать заявку в «Водоканал», через 2 часа после окончания выпадения осадков, - посоветовал петербуржец.

Также местные жители жалуются, что во время вчерашнего ливня во многих домах затопило подвалы, а где-то еще прорвало фановую трубу. По их словам, аварийная служба так и не «доплыла».

ИСТОЧНИК KP.RU