Из-за потопа двор на улице Бабушкина превратился в озеро
Прошедший минувшим вечером, 2 июля, ливень в Петербурге, мощно затопил Невский район города. Ранее стало известно, что дорога под Володарским мостов превратилась в настоящую реку, по которой еле проезжали автомобили. Но, как оказалось, в некоторых дворах ситуация не лучше. Жители домов на улице Бабушкина утром 3 июля пожаловались на то, что из парадных невозможно выйти, потому что вокруг появился настоящий пруд.
- Потоп на улице Бабушкина у домов 90-92. Службы не работают, - пожаловались местные жители.
Горожане предположили, что потом случился из-за засоренных ливневок и канализаций, которые не пропускают воду.
- Управляющая компания должна вовремя отслеживать подобные проблемы. И если проблема не в забитой решетке ливнестока, то незамедлительно подавать заявку в «Водоканал», через 2 часа после окончания выпадения осадков, - посоветовал петербуржец.
Также местные жители жалуются, что во время вчерашнего ливня во многих домах затопило подвалы, а где-то еще прорвало фановую трубу. По их словам, аварийная служба так и не «доплыла».
ИСТОЧНИК KP.RU