«Прощай, легенда»: В Ленобласти умер директор петербургского рок-клуба

СЕГОДНЯ 11:32 2019-07-03T12:19:03+03:00

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В петербургском музыкальном сообществе произошла трагедия. Известный и многими любимый музыкальный промоутер и директор рок-клуба Rock Star Cafe Андрей Скурихин умер в возрасте 48 лет. Рок-деятель отдыхал в Кингисеппском районе Ленобласти на реке Россонь, когда его лодка перевернулась от порыва ветра.

Трагедия произошла ранним утром 2 июля. Компания мужчин на дюралевой лодке вышла на реку Россонь порыбачить. Сплавляясь по течению реки в районе деревни Коростель лодка наткнулась на подводное препятствие, перевернулась и затонула. Трое мужчин смогли выплыть и выбраться на берег, четвертого мужчину спасти не удалось. Участники происшествия самостоятельно вытащили погибшего из воды и обратились за помощью. Сейчас следственный комитете проводит проверку.

Он по истине был любимцем многих, кроме того, его имя широко известно в рок-тусовке Петербурга. Вся страница в социальной сети «ВКонтакте» Скурихина мгновенно заполнилась сообщениями скорбящих близких и друзей:

«Великим музыкантам на небесах теперь наливает великий бармен. Прощай, спасибо за все», «Спасибо тебе за дружбу, главный чудак Петербурга…», «Старые концерты троллей («Тролль гнет ель», Скурихин был организатором выступлений группы, прим.ред.), неугомонный Скурихин, кидающийся шишками со сцены, а потом прыгающий в толпу...Я запомню тебя безбашенным и крутым. Покойся с миром, а мы за тебя еще не раз накатим».

Смерть Скурихина официально подтвердили в его рок-кафе. О времени и месте похорон известного музыкального деятеля станет известно позже.

ИСТОЧНИК KP.RU