2019-07-03T13:31:42+03:00
Происшествия

Погибших на подлодке «Лошарик» моряков могут похоронить на Серафимовском кладбище

Окончательное решение будут принимать родственники подводников
Лилия КОЗЛОВА
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Погибших в Баренцевом море подводников могут похоронить на Серафимовском кладбище в ПетербургеПогибших в Баренцевом море подводников могут похоронить на Серафимовском кладбище в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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Российских подводников, которые трагически погибли при пожаре на атомной подлодке АС-12 «Лошарик», могут похоронить на Серафимовском кладбище в Петербурге, на котором покоятся многие моряки, капитаны и адмиралы. В том числе, здесь захоронен экипаж подводной лодки «Курск».

- Этот момент прорабатывается. Я сам сейчас на Серафимовском кладбище, мы смотрим, где это возможно сделать, - передает слова председателя Петербургского клуба моряков-подводников Игоря Курдина газета «Петербургский дневник».

Разумеется, окончательное решение о захоронении будут принимать родные погибших моряков. Курдин отметил, что существует определенная юридическая процедура, поэтому просто этот вопрос не решить.

Напомним, что ранее появилось официальное подтверждение, что моряки отправились в Баренцево море из Петербурга. В Минобороны сообщили, что 14 подводников погибли в результате пожара на глубоководном аппарате, когда занимались научной работой – исследовали придонное пространство и дно Мирового океана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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