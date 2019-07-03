СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-03T13:55:42+03:00

Петербуржцы пытались вывезти из страны ордена, медали и сигареты / Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Двух контрабандистов задержали пограничники на выезде из Петербурга в Финляндию. В конце минувшего месяца мужчины пытались вывести из страны незадекларированные товары, а именно советские ордена и медали, и сигареты. Но дальше «Торфяновки» свой «багаж» петербуржцы увезти не смогли.

- Сотрудники пограничного управления вместе с Выборгскими таможенниками 28 июня во время осмотра легкового автомобиля 43-летнего водителя на территории МАПП «Торфяновка» нашли интересный «багаж». В технологических полостях машины были спрятаны ордена СССР, - рассказали в пограничном управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Из России в Финляндию пытались вывезти ордена и медали / Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

При подробном рассмотрении оказалось, что мужчина пытался вывезти орден Отечественной войны 1 степени, орден Трудового Красного Знамени, медаль Ветеран труда и различные юбилейные медали и значки общим количеством 30 штук.

На следующий день, 29 июня, также во время осмотра машины с 28-летним водителем, нашли более тысячи пачек сигарет. Они были спрятаны под обшивкой, в багажнике и даже под капотом автомобиля.

Для проведения дальнейшего разбирательства и проведения оценки, продукция передана сотрудникам ФТС России.

ИСТОЧНИК KP.RU