Два человека утонули в машине, упавшей в реку в Ленобласти

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-03T14:26:30+03:00

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Утром в среду, 3 июля, специалисты доставали из реки Ковра, что в Ленинградской области, автомобиль. В машине находились водитель и пассажирка. Оба погибли. Трагедия произошла около 11 часов в Кировском районе.

- Около 11 часов утра 3 июля на 5 километре дороги «Подъезд к станции Жихарево» в Кировском районе произошла трагедия. Автомобиль «Митсубиси Лансер», за рулем которого находится 37-летний мужчина, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина упала в реку Ковра, - сообщили в управлении ГИБДД Петербурга и Ленобласти.

В момент падения в реку, вместе с водителем в машине находилась 42-летняя пассажирка. К сожалению, оба не смогли выбраться из автомобиля и утонули. По словам свидетелей в социальной сети, водитель мог быть пьяным.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU