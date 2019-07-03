2019-07-03T14:44:34+03:00
Происшествия

500 кустов марихуаны и «Калаш»: Полиция задержала в Ленобласти садовода-наркомана

Мужчина продавал выращенную коноплю через посредника
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти полицейские обнаружили и изъяли у гражданина около пятисот кустов конопли и оружиеВ Ленобласти полицейские обнаружили и изъяли у гражданина около пятисот кустов конопли и оружиеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Лужском районе Ленинградской области оперативники обнаружили мужчину, который занимался незаконным садоводством. На участке в деревне Сара-Лог гражданин выращивал коноплю, около пятисот кустов. Как стало известно в среду, 3 июля, продавал свой «продукт» он через посредника.

- Выйти на мужчину удалось через другого продавца наркотиков. С помощью подставного лица, который представился покупателем, в Красносельском районе Петербурга задержали 39-летнего мужчину. Он пытался продать оперативнику 5,24 грамма марихуаны. При этом при себе у него было еще шесть граммов этого наркотика, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Далее начались оперативно-следственные мероприятия, которые помогли найти источник марихуаны. Так, в деревне Сара-Лог в Лужском районе Ленобласти был задержан 35-летний ранее судимый мужчина. Во время обыска правоохранители нашли у него 482 куста конопли, 1,39 грамма наркотика метадон. Также гражданин хранил у себя автомат «Калашникова» с прибором для бесшумной стрельбы и два магазина с патронами.

В отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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