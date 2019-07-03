На Невском путепроводе после ДТП над железной дорогой с моста свисает фура

СЕГОДНЯ 15:10 2019-07-03T15:11:24+03:00

В столкновении большегруза и легковушки погиб один человек

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Серьезнейшее ДТП произошло днем 3 июля в Невском районе Санкт-Петербурга. Около 14:30 на Невском путепроводе столкнулись фура и легковушка. От удара грузовик пробил ограждение, а его кабина частично свесилась над железнодорожными путями, которые проходят внизу.

- Фура пробила ограждение и свисает над железной дорогой. Водитель в легковой погиб. Движение ограничено, - сообщают очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пока более подробной информацией СМИ не располагают. В отделе пропаганды ГИБДД обещали сообщить подробности позднее. В настоящее время у инспекторов, работающих на месте происшествия забот и без того хватает.

Невский путепровод - крайне загруженная магистраль, соединяющая два района города - Невский и Фрунзенский. Любая авария здесь вызывает сильнейшие пробки. Сейчас из-за аварии намертво стоит вся Ивановская улица от съезда с Володарского моста и до середины путепровода. С другой стороны окрашены в красное проспект Славы от Пражской улицы и Софийская улица с двух сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU