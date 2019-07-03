Количество пострадавших от укусов клещей в Ленобласти превысило средние показатели

СЕГОДНЯ 15:23 2019-07-03T15:23:58+03:00

В Ленобласти более 5 тысяч человек пострадали от укуса клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

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Летом, отправляясь на прогулку в лес или парк, людей всегда поджидает опасность в виде маленьких насекомых. За сезон 2019 года в Ленинградской области на 3 июля уже зарегистрировано 5632 случая обращения в медицинские учреждения по поводу укусов клещей. Как отмечает Роспотребнадзор региона, это на 30 процентов превышает средние многолетние показатели.

- За 26 неделю 2019 года за медицинской помощью в Ленобласти с укусами клещей обратилось 346 человек, в том числе 56 детей. Это больше, чем в 2018 году. Однако, надо отметить, что начиная с 22 недели количество пострадавших постепенно снижается, что означает завершение первого пика активности клещей, - пояснили в Роспотребнадзоре Ленобласти.

Больше всего от укусов клещей пострадало людей в Тихвинском районе. Там зарегистрировано 947 случая. Еще 572 укуса зарегистрировано в Киришском районе, 480 - во Всеволожском, 417 – Подпорожском, 404 – Волховском. Меньше всего – 258 случая было в Кингисеппском районе.

Также в Ленобласти были случаи заболевания энцефалитом. Шесть человек пострадали от зараженного клеща. Еще 11 человек заразились клещевым боррелиозом.

ИСТОЧНИК KP.RU