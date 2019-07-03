В Петербурге действует 24 официальных пляжа, но купаться на них нельзя

СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-03T15:38:15+03:00

Пляжей в Петребурге хватает, вот только в воду лезть запрещено. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Смотреть можно, трогать - нет, именно такое правило действует в большинстве стрип-баров. Но там главная задача - раздразнить клиента. Примерно похожие чувства сейчас испытывают петербуржцы, изнывающие от жары. Для них в городской черте подготовлено 24 пляжа, но купаться ни на одном из них нельзя.

- По состоянию на 1 июля все водные акватории Северной столицы не соответствуют санитарным нормативам, - сообщает пресс-служба петербургского управления Роспотребнадзора.

Другими словами, в воде может плавать такое, что один случайный глоток может привести к кишечным инфекциям, заболеванию вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями. Прямо скажем, приятного мало.

Впрочем, возможно ситуация изменится после цветения водорослей на Финском заливе, а пока лучше ехать купаться в Ленобласть, где чистые водоемы еще остались.

Ну а если хочется просто позагорать, то тут для жителей и гостей Петербурга есть все условия. Так, в Выборгском районе можно отдохнуть у Ольгинского пруда, Нижнего, Среднего и Верхнего Суздальского озер.

В Колпино пляжи есть в сквере на Красной улице и на острове Чухонка. В Красносельском районе - на Безымянном озере. В Пушкине - на Колонистском пруду, а в Кронштадте есть пляж на Тулонской аллее.

Лидер по пляжам - Курортный район. Позагорать можно в Сестрорецке, Солнечном, Комарово, Ушково, Репино, и Зеленогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU