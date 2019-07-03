Петербурженку, прокатившую поклонника на капоте, лишат прав

СЕГОДНЯ 16:15 2019-07-03T16:15:40+03:00

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Жительница Петербурга, ставшая известной после того, как прокатила назойливого поклонника на капоте машины, будет лишена прав. По крайней мере на этом настаивает ГИБДД, задержавшая машину беспечной «гонщицы».

- Даму задержали. Оказалось, она управляла машиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает паблик «Экстренный вызов» со ссылкой на источники в ГИБДД.

Девушка прокатила парня на капоте по Петербургу .

В итоге по факту правонарушения был составлен протокол, а машина отправилась на штрафстоянку.И если авто Диана (так зовут бесстрашную амазонку) забрать сможет, то вот ездить на нем после суда - вряд ли. За вождение в пьяном виде предусмотрено исключительно лишение прав на срок от полутора до двух лет. И плюс солидный штраф в довесок - 30 тысяч рублей.

Напомним, что инцидент произошел во вторник, 2 июля, утром. Ехавшие по улице Ленсовета водители с удивлением заметили несущийся рядом «Шевроле Круз», за рулем которого сидела невозмутимая дама, курившая сигарету. На капоте в этот момент ехал молодой человек.

Позднее девушка высадила своего «пассажира» у остановки автобуса. По ее словам, парень слишком настойчиво искал знакомства и вынудил пойти ее на крайние меры. Впрочем, суд вряд ли примет это в качестве смягчающих обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU