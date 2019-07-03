Петербурженку, прокатившую поклонника на капоте, лишат прав
Жительница Петербурга, ставшая известной после того, как прокатила назойливого поклонника на капоте машины, будет лишена прав. По крайней мере на этом настаивает ГИБДД, задержавшая машину беспечной «гонщицы».
- Даму задержали. Оказалось, она управляла машиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает паблик «Экстренный вызов» со ссылкой на источники в ГИБДД.
Девушка прокатила парня на капоте по Петербургу .
В итоге по факту правонарушения был составлен протокол, а машина отправилась на штрафстоянку.И если авто Диана (так зовут бесстрашную амазонку) забрать сможет, то вот ездить на нем после суда - вряд ли. За вождение в пьяном виде предусмотрено исключительно лишение прав на срок от полутора до двух лет. И плюс солидный штраф в довесок - 30 тысяч рублей.
Напомним, что инцидент произошел во вторник, 2 июля, утром. Ехавшие по улице Ленсовета водители с удивлением заметили несущийся рядом «Шевроле Круз», за рулем которого сидела невозмутимая дама, курившая сигарету. На капоте в этот момент ехал молодой человек.
Позднее девушка высадила своего «пассажира» у остановки автобуса. По ее словам, парень слишком настойчиво искал знакомства и вынудил пойти ее на крайние меры. Впрочем, суд вряд ли примет это в качестве смягчающих обстоятельств.
ИСТОЧНИК KP.RU