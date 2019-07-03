ЦИК призвал полицию вмешаться в муниципальные выборы в Петербурге и вновь отправил в город «десант»

СЕГОДНЯ 16:44 2019-07-03T16:44:19+03:00

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Муниципальная кампания в Петербурге продолжает привлекать внимание Москвы. После первой поездки в Северную столицу комиссии из Центризбиркома, порядок по большей части удалось навести, однако все вопросы решить не удалось. Поэтому в город отправился второй «десант».

- В Петербурге находится рабочая группа из сотрудников аппарата ЦИК России, которая действует в сотрудничестве с правоохранительными органами. Состав нарушений ряда ИКМО очевиден, и мы сделаем все, чтобы они были устранены, - заявил на заседании комиссии Центризбиркома замглавы организации Николай Булаев.

По его словам, большинство нарушений в муниципальных избирательных комиссиях (ИКМО) Петербурга устранены, но есть еще «одна-две ситуации», требующие контроля.

Также Булаев призвал горизбирком Северной столицы обратиться в МВД, чтобы на весь период подачи документов у каждой ИКМО стоял наряд, который бы не давал создавать «фейковые очереди».

ИСТОЧНИК KP.RU