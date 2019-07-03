В Петербурге присяжные признали обвиняемых в убийстве старейшей работницы Мариинского театра виновными

СЕГОДНЯ 19:55 2019-07-03T19:55:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Коллегия присяжных заседателей, рассматривавших дело об убийстве старейшей работницы Мариинского театра, признала обвиняемых виновными. На скамье подсудимых находились трое: Галина Гусейнова, Сенник Нароян и Размик Акобян.

- Из материалов дела следует, что Гусейнова, работая в одной из благотворительных общественных организаций, оказывала услуги по патронажному уходу за 93-летней одинокой жительницей блокадного Ленинграда, ветераном войны, старейшим работником Мариинского театра, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России оп Петербургу.

Учитывая, что подозреваемая часто бывала в доме у пенсионерки на Варшавской улице, она знала о ценностях, хранившихся в квартире. Решив ограбить свою подопечную, сиделка нашла двух сообщников и разработала план преступления.

20 ноября 2017 года Гусейнова, проникла под обманным предлогом в квартиру к пенсионерке, после чего впустила в нее Нарояна. Третий участник преступления, Акобян, следил за окружающей обстановкой.

Двое злоумышлеников сначала жестоко избили несчастную пенсионерку, забрали 130 тысяч рублей, банковские карты и даже фотографию с автографом в рамке. Чтобы не оставлять свидетелей, 93-летнюю женщину задушили.

Позднее все трое попались в руки полиции. Учитывая обвинительный вердикт присяжных, подсудимые надолго отправятся за решетку. На сколько именно - решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU