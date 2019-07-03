Никольском соборе Кронштадта пройдет панихида по погибшим на Северном флоте морякам
Трагедия, произошедшая 1 июля с подводным аппаратом АС-31 Северного флота России, напрямую затронула Петербург. Все моряки и погибшие и выжившие при инциденте, были приписаны к части, базирующейся в Петергофе. Чтобы почтить память усопших, 4 июля в Никольском соборе Кронштадта пройдет панихида по погибшим морякам.
- Участие в службе примут 180 военных священников со всей России а также 200 моряков, - сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» пресс-секретарь петербургской епархии Наталья Родоманова.
Такое большое число священнослужителей объясняется просто: все они прибыли в Северную столицу для празднования 10-летия восстановления института военного духовенства Русской православной церкви.
Но, конечно же, трагедия на Северном флоте не могла остаться без внимания, поэтому 4 июля все участники православного съезда решили начать свой день именно с панихиды.
Доступ в собор обещают сделать открытым. Начало службы - в 9:30.
ИСТОЧНИК KP.RU
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