Никольском соборе Кронштадта пройдет панихида по погибшим на Северном флоте морякам

СЕГОДНЯ 20:44 2019-07-03T20:44:05+03:00

В службе примут участие 180 священников и около 200 военнослужащих ВМФ

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Трагедия, произошедшая 1 июля с подводным аппаратом АС-31 Северного флота России, напрямую затронула Петербург. Все моряки и погибшие и выжившие при инциденте, были приписаны к части, базирующейся в Петергофе. Чтобы почтить память усопших, 4 июля в Никольском соборе Кронштадта пройдет панихида по погибшим морякам.

- Участие в службе примут 180 военных священников со всей России а также 200 моряков, - сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» пресс-секретарь петербургской епархии Наталья Родоманова.

Такое большое число священнослужителей объясняется просто: все они прибыли в Северную столицу для празднования 10-летия восстановления института военного духовенства Русской православной церкви.

Но, конечно же, трагедия на Северном флоте не могла остаться без внимания, поэтому 4 июля все участники православного съезда решили начать свой день именно с панихиды.

Доступ в собор обещают сделать открытым. Начало службы - в 9:30.

ИСТОЧНИК KP.RU