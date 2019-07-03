Из дома на проспекте Народного Ополчения выселили незаконную «мечеть»

СЕГОДНЯ 21:36 2019-07-03T21:36:41+03:00

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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга провел очередной рейд против недобросовестных арендаторов. Но если обычно чиновники и рабочие ездят по адресам самостоятельно, то в этот раз они позвали на подмогу полицию. Из дома номер 213, литера А по проспекту Народного Ополчения надо было выселить «мечеть».

- Было установлено, что объект площадью более 150 квадратных метров расположен в подвале жилого дома и имеет ряд перепланировок. Данное помещение обустроено для ежедневных встреч приверженцев одной из религий с целью проведения коллективных молитв, - сообщает пресс-служба ККИ.

Договор на аренду с ОО «Розар» действовал до июня нынешнего гожа, но был расторгнут. Арендаторам предложили съехать добровольно, однако сделано это не было.

В итоге по адресу приехали сотрудники ККИ, а также полицейские на случай неприятностей. Впрочем, рейд прошел спокойно и подвал дома освободили от молельного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU