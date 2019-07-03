МЧС вновь предупреждает о сильном ветре - до 20 метров в секунду

СЕГОДНЯ 22:01 2019-07-03T22:01:37+03:00

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Очередное испытание погодой предрекают петербуржцам синоптики. Ссылаясь на сведения от метеорологов, городское управление МЧС предупреждает от сильном ветре, который может обрушиться на город ближе к ночи.

- Начиная с 21-24 часов, ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 15-20 метров в секунду, - сообщает пресс-служба ведомства.

Надо сказать, что по шкале Бофорта, по которой оценивают силу ветра, обещанные синоптиками порывы относятся к крепкому и очень крепкому ветру, который может ломать ветви деревьев. Что сегодня уже происходило.

На проспекте Энгельса рухнувшее дерево придавило «Фольксваген». Иномарке довольно сильно досталось от природы.

Чтобы не оказаться в числе пострадавших от разгула стихии, в МЧС советуют плотно закрыть окна и двери, убрать все вещи с балконов и без лишней необходимости не выходить на улицу.

Если же вы оказались вне дома, то надо избегать деревьев, рекламных щитов и прочих конструкций. Машину тоже лучше перепарковать на открытое и высокое место, ведь дожди будут идти всю ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU