МЧС вновь предупреждает о сильном ветре - до 20 метров в секунду
Очередное испытание погодой предрекают петербуржцам синоптики. Ссылаясь на сведения от метеорологов, городское управление МЧС предупреждает от сильном ветре, который может обрушиться на город ближе к ночи.
- Начиная с 21-24 часов, ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 15-20 метров в секунду, - сообщает пресс-служба ведомства.
Надо сказать, что по шкале Бофорта, по которой оценивают силу ветра, обещанные синоптиками порывы относятся к крепкому и очень крепкому ветру, который может ломать ветви деревьев. Что сегодня уже происходило.
На проспекте Энгельса рухнувшее дерево придавило «Фольксваген». Иномарке довольно сильно досталось от природы.
Чтобы не оказаться в числе пострадавших от разгула стихии, в МЧС советуют плотно закрыть окна и двери, убрать все вещи с балконов и без лишней необходимости не выходить на улицу.
Если же вы оказались вне дома, то надо избегать деревьев, рекламных щитов и прочих конструкций. Машину тоже лучше перепарковать на открытое и высокое место, ведь дожди будут идти всю ночь.
ИСТОЧНИК KP.RU