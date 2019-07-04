Небо озарилось: Петербуржцы делятся в сети снимками грозы
Мощный циклон, который налетел на Петербург с самого начала июля, заставляет город сотрясаться от постоянных гроз и ливней, которые сильно затапливают все вокруг. Подвалы домов, магазины и даже общественный транспорт залиты водой, а горожанам приходится прибегать к помощи резиновых сапог. Однако петербуржцы все равно наслаждаются красотой и мощью грозы. Ловят яркие вспышки на камеры мобильных телефонов и делятся между собой в сети.
- Гроза – это одно из самых восхитительных и завораживающих явлений природы. Сила, мощь и красота! Обожаю с самого детства наблюдать за молнией и слушать глубокие раскаты грома. А иногда и оглушительно громкие. Мое самое любимое явление природы, - призналась жительница города на своей страничке в Instagram.
Гроза на Васильевском островеФото: СОЦСЕТИ
Живописные грозовые тучи действительно завораживают, а вспышки молнии на фоне статных петербургских пейзажей скорее не пугают, а гипнотизируют.
Гроза в Выборгском районеФото: СОЦСЕТИ
По прогнозам синоптиков, дожди будут лить до конца всей недели. Насладиться грозами тоже еще удастся. Самое главное не забывать, что лучше наблюдать за роскошной природной стихией дома, в уюте и тепле.
ИСТОЧНИК KP.RU